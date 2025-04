Pas de doute, vous aimez la voiture

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la voiture n'est pas seulement un simple moyen de locomotion pour la majorité des Français. Ainsi, selon une étude réalisée par Bip&Go, filiale du groupe Sanef, 36 % des personnes interrogées se remémorent l’achat de leur véhicule comme un rêve accompli, et 21 % y voient "une preuve de passage à l’âge adulte". Certains (8 %) vont même jusqu’à considérer leur automobile comme un membre de la famille !

Au-delà de l'aspect émotionnel, beaucoup d'automobilistes considèrent la voiture comme un objet indispensable de leur quotidien (68 %). Ce constat est d'autant plus vrai suivant le lieu de résidence et cette tendance est encore plus importante en province où les moyens de transport sont parfois moins développés et donc moins pratique que dans les grandes agglomérations. À l'inverse, ils sont très peu (7 %) à considérer la voiture comme une contrainte inévitable, synonyme de stress et de dépenses.

Encore très attachés à leurs habitudes

Très attachés à leur automobile, les conducteurs sont moins sensibles en revanche à la transition écologique et peu d'entre eux sont prêts à changer leurs habitudes. Seuls quatre Français sur 10 seraient prêts à le faire et 6 % prévoient d’acheter un véhicule électrique dans les cinq prochaines années. L'environnement est un sujet plus important pour les jeunes qui considèrent la voiture comme source principale du réchauffement climatique, contre seulement trois seniors sur dix.