Pas de majoration du prix du stationnement des SUV à Marseille

"On ne va pas surtaxer le stationnement des SUV à Marseille. Ce n’est pas du tout à l’étude et on n’est pas du tout dans cette logique-là. Ce n’est pas parce qu’il y a une décision sur Paris qu’elle impacte les politiques à Marseille. Il n’a jamais été prévu d’étudier une surtaxe du stationnement des SUV. » a affirmé Audrey Gatian, l’adjointe PS au maire de Marseille en charge de la politique de la ville et des mobilités.

Des propos rassurants pour les automobilistes marseillais qui auraient pu craindre que leur ville adopte des mesures répressives à l'encontre des SUV ou des voitures trop lourdes quelles que soient leur carburation. Cette déclaration fait suite à un tweet de la présidente de la métropole et du département Martine Vassal avait demandé au maire divers gauche de la deuxième ville de France "de ne pas punir les propriétaires de SUV en surtaxant le stationnement à Marseille. Ne nous trompons pas de combat".

Cette décision n'est pas vraiment une surprise puisque la municipalité avait déjà annoncé repousser la date de mise en application de la loi interdisant la circulation des véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 3, ce qui concernait aux environs de 300 000 véhicules. Alors que d'autres grandes villes françaises comme Paris, Lyon et peut-être Bordeaux réfléchissent à une taxation supplémentaire pour les gros véhicules, les élus marseillais contrairement à d'autres, ont conscience que ces nouvelles politiques sont particulièrement discriminantes. On ne peut que les saluer.