Pas de rivale de la Renault Twingo électrique pour Skoda ?

Dans quelques jours, Volkswagen lèvera le voile sur l’ID.Every1. Comme l’ID.2All de 2023, il s’agit d’un concept-car annonçant l’arrivée prochaine d’un modèle de série entièrement électrique : après l’ID.2 citadine dont le lancement commercial doit intervenir l’année prochaine dans la catégorie des Renault 5 E-Tech Electric, Citroën ë-C3 et autres futures Kia EV2, l’ID.1 viendra en 2027 pour concurrencer la Renault Twingo et sans doute la future BYD Seagull.

Après avoir envisagé justement une collaboration avec Renault, Volkswagen a décidé de faire cavalier seul pour le développement technique de cette future ID.1. On imaginait donc que, comme à l’époque de la triplette thermique Volkswagen Up – Skoda Citigo – Seat Mii (également proposées en versions 100% électriques à la fin de leur carrière), le groupe allemand en profiterait pour concevoir des modèles jumeaux chez Skoda et Seat pour rentabiliser le projet.

Pas de micro-citadine chez Skoda…ni chez Seat ?

Que nenni. D’après les médias allemands cités par Electrive, Skoda aurait refusé de se lancer dans le projet de développement d’un modèle de micro-citadine électrique cousine de la Volkswagen ID.1 pour des raisons de rentabilité jugée trop faible. Seat, dont la rumeur évoquait récemment un possible projet de petite auto électrique citadine bon marché, ne ferait pas non plus partie du développement de cette nouvelle petite auto électrique, qui bénéficierait largement du partenariat technique noué entre Volkswagen et Rivian d’après la même source.

Compte tenu du positionnement de Skoda et de Seat, qui ambitionnent toujours de vendre des autos bon marché par rapport à celles de Volkswagen, on s’étonne d’apprendre que ces marques renoncent à de tels projets. Chez Skoda, l’entrée de gamme électrique serait ainsi formée par le petit SUV Epiq attendu pour cette année.