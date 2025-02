"Passé 48h, les chances de récupérer un véhicule volé sont divisées par 10"

C’est un boîtier traceur électronique de la taille d’un étui à lunettes, disposant d’une autonomie de 4 ans, que les équipes de Coyote vont installer dans un recoin top secret de la voiture (une douzaine de caches possibles) et qui, en cas de vol, permettra de localiser celle-ci sur l’ensemble du territoire européen, en 48h, en partenariat avec les forces de l’ordre. Selon l’entreprise, 91% des véhicules volés et qui en sont équipés ont jusqu’ici été retrouvés. "Une fois la voiture localisée, on envoie notre détective qui définit la zone à traiter. Il va ensuite pourvoir repérer son emplacement précis à l’aide de sa télécommande basse fréquence qui passe les murs, et ensuite lancer le processus de récupération de la voiture en partenariat avec les forces de l’ordre", détaille Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote. "Dans 93% des cas, on récupère des voitures avec peu ou pas de dégradations."

"En 2024, nos détectives Coyote ont récupéré pour une valeur de 52 millions d’euros de véhicules volés, dont 91% en 48h."

De fait, il est loin le temps où les voitures étaient volées après torsion de l’encadrement de la portière, bris de vitre et bidouillage des fils sous le volant. Aujourd’hui, 94% des vols s’opèrent par voie électronique : "le numérique, c’est fantastique mais ça se craque. Les malfaiteurs interceptent les ondes émises par les clés de votre voiture à l’aide de boîtiers que l’on trouve facilement sur Internet, ce qui leur permet d’y accéder et de démarrer sans difficultés. Empêcher le vol est quasi-impossible à partir du moment où il y a utilisation des ondes. Une fois volés, les véhicules sont mis à l’abri quelques jours de façon à s’assurer qu’ils ne sont pas tracés - on dit alors qu’ils sèchent. Quand on retrouve un véhicule, il y en a souvent 5 ou 6 à côté en train de sécher. Ensuite, soit ils alimentent le marché des pièces détachées, soit ils sont maquillés et envoyés vers l’est ou le sud. C’est un fléau qu’on ne peut endiguer que grâce à des interventions rapides." Par contre, "passé 48h, on estime que les chances de récupérer le véhicule sont divisées par 10."

Quelques 140 269 voitures ont été volées (vol ou tentative de vol) en 2024, soit 384 par jour. Sans surprise, les voitures les plus prisées des malfrats sont aussi celles qui représentent l’essentiel du marché. Les SUV familiaux font ainsi partie des cibles privilégiées, à plus forte raison s’ils disposent d’une motorisation hybride. "Tous modèles confondus, les voitures hybrides représentent 53% des vols en 2024. C’est 13 points de plus par rapport à 2023. Elles sont les voitures les plus à risque avec 3,1 véhicules volés en 2024 pour 1000 véhicules équipés de Coyote Secure. Elles enregistrent le taux de sinistralité le plus important, face aux autres motorisations", lit-on dans l’observatoire des vols Coyote. Retenez enfin que les voitures électriques sont elles aussi touchées par le phénomène, même si Coyote précise que leur autonomie limitée "peut représenter un avantage" en vue de leur récupération.