Vol de voitures : ça réaccélère 

Alors que l’on pouvait imaginer nos chères autos toujours mieux préservées du vol grâce à leur armada d’équipements électroniques, les données tout juste publiées par l’observatoire Coyote Secure indiquent une toute autre tendance

En juillet-août, la société, qui commercialise des puces GPS permettant de localiser des voitures volées, dit avoir enregistré une hausse de près de 50% des vols par rapport à ce qu’elle observait depuis le début de l’année.

Les malfrats marqueraient une nette inclination pour les modèles hybrides, dont le risque de vol aurait triplé en un an – les métaux rares composant leurs catalyseurs, tels que le rhodium, valent très cher.

Autres cibles de choix, les SUV qui représentent 65% des cas de véhicules dérobés et connaissent un grand succès à la revente.

Ces modèles peuvent alimenter différentes filières : soit l’export, essentiellement vers l’Afrique, les Pays baltes ou l’Europe de l’est, soit le trafic de pièces détachées (lesquelles ont vu leur grimper de près de 10% depuis le début de l’année, selon les données de SRA, ce qui peut donner des idées aux trafiquants en tous genres), soit la fourniture de zones de guerre.

Il n’est pas non plus exclu qu’une fois dûment maquillées, les autos volées soient tout simplement remises en circulation dans leur pays d’origine.

Les régions les plus touchées sont l'Auvergne-Rhône Alpes (+73%), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+44%) et l'Île-de-France (+30%).

Les clés sans contact constituent le point névralgique de nombreux modèles. Pour une voiture garée dans votre jardin, par exemple, les voyous utiliseront un amplificateur d’ondes qui capte le signal émis par la clé à l’intérieur de votre domicile pour le « répliquer » et ouvrir les portes.

Une fois à bord, ils peuvent se brancher au « cerveau » électronique de la voiture via la prise diagnostic, avant de repartir au volant de votre bien. Ce vol, utilisant la technique du relais, s'opère généralement sans effraction ni violence. Simple et efficace.

Autre technique bien connue, celle consistant à empêcher la fermeture de la voiture quand vous la laissez garée dans la rue, par exemple. Vous vous en éloignez donc sans savoir qu’elle est restée ouverte, et laissez le champ libre aux voyous.

"Les vols se font à plus de 80% via des systèmes électroniques", détaille un responsable de Coyote. On peut se procurer des boîtiers de piratage contre quelques milliers (voire centaines) d’euros, et des gangs se spécialisent dans tel ou tel type de véhicule dont ils ont identifié la (ou les) faiblesse.

Paradoxalement, les parades antivols les plus efficaces sont les plus « simples ». Citons ainsi les boîtiers anti-RFID qui se trouvent facilement sur le web, et dans lesquels vous pouvez poser vos clés une fois de retour à la maison.

Citons aussi la bonne vieille canne bloque-volant. Celle-ci n’empêchera pas le vol de votre catalyseur ou de vos jantes, mais au moins a-t-elle le mérite de retarder l’action des voyous, qui ont horreur de perdre du temps.