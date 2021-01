Pénurie de microprocesseurs : de nombreux constructeurs touchés

Le rebond de la crise et le retour de la demande pour les semiconducteurs a des conséquences inattendues dans le secteur automobile. Les industriels spécialisés dans la puce, tels que NXP ou Nvidia, ont expliqué qu'ils ne s'attendaient pas à un retour aussi important des commandes de la part des constructeurs, et le résultat est une pénurie pour bon nombre d'entre eux.

La très forte demande pour les télévisions, les consoles de jeu ou encore les ordinateurs portables en 2020 n'a pas aidé non plus les fabricants, qui ne parviennent plus à suivre la cadence. L'heure est donc à la priorisation des clients et des produits.

Pour les constructeurs, il s'agit donc de se concentrer sur les véhicules à forte rentabilité : SUV, modèles haut de gamme. Les autres verront leur production être ralentie, voire stoppée pour certaines marques.

Plusieurs usines au Canada, Mexique mais aussi aux Etats-Unis vont être mises à l'arrêt jusqu'à la fin du mois. Le mois dernier, déjà, le groupe Volkswagen avait annoncé d'importants problèmes d'approvisionnement de ces puces, indispensables dans des voitures où l'intelligence artificielle, les aides à la conduite, l'éclairage ou encore la connectivité engloutissent de plus en plus de données de calcul.