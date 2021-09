Pénurie de puces électroniques : une usine Opel ferme jusqu'en 2022

Stellantis (le groupe formé de la fusion entre Fiat et PSA) a annoncé que l'usine d'Opel installée à Eisenach (Allemagne) va être mise à l'arrêt et ce jusqu'à début 2022. En cause : la pénurie de semi-conducteurs. Depuis plusieurs mois, l'industrie automobile est perturbée par un manque de ces composants électroniques.

Presque tous les constructeurs sont obligés de ralentir voire d'arrêter leurs usines. Au point que selon des cabinets d'analystes, dix millions de voitures pourraient au final manquer à l'appel sur l'ensemble de l'année. La situation s'est même de nouveau dégradée à la rentrée suite à une reprise de l'épidémie en Asie, où la grande majorité des semi-conducteurs est assemblée.

Très touché, Stellantis a donc pris une décision radicale en mettant à l'arrêt un site pour au moins trois mois. L'usine d'Eisenach assemble le SUV compact d'Opel, le Grandland. Et celui-ci est en plein renouveau, puisqu'Opel s'apprête à commercialiser la version restylée ! Il n'est évidemment pas question de sacrifier le véhicule jusqu'à 2022 ! La production du Grandland va être basculée en France, à Sochaux.

Ce sera un retour à la maison pour le Grandland, qui avait d'abord été assemblé dans l'usine française, le modèle étant étroitement dérivé du Peugeot 3008. Pour Stellantis, il s'agit d'optimiser la production pour sauver la rentabilité, le site de Sochaux étant lui aussi régulièrement à l'arrêt cette année à cause de cette pénurie de puces.