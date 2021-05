Permis de conduire : comment connaître son nombre de points ?

Et vous, combien de points avez-vous sur votre permis de conduire ? Vous avez un doute ? Pour le savoir, il existe un site internet nommé Télépoints.

Pour s'y connecter, on peut passer par le système France Connect. Il s'agit du portail général qui permet de s'identifier à un service en ligne par un compte existant, par exemple les impôts ou l'Assurance Maladie. C'est clairement le plus simple !

L'autre moyen, c'est le numéro de dossier NEPH, que l'on trouve sur son permis de conduire, et un code confidentiel. C'est là où cela se complique. Ce code confidentiel, il y a plusieurs moyens de l'avoir. Il est fourni lorsqu'on reçoit un permis de conduire avec le nouveau format carte de crédit. Il est également donné lorsqu'on reçoit un courrier informant d'un retrait de point (lettre 48N ou lettre 48M). Sinon, et c'est le cas de la majorité des conducteurs, on l'obtient en faisant la demande d'un RII, un relevé d'information intégral.

Pour ce dernier, il faut contacter sa préfecture par mail ou courrier et fournir de nombreux documents : copie recto/verso d'une pièce d'identité et du permis de conduire, justificatif de domicile, enveloppe affranchie au tarif lettre recommandée avec AR libellée à votre nom, prénom et adresse. On peut se passer de la partie enveloppe en allant faire la demande sur place.

Du nouveau depuis avril 2021

Suite à la publication d'un arrêté au Journal officiel le 13 avril 2021, il y a eu du nouveau pour le service Télépoints. Si le code d'accès a été perdu, on peut le récupérer par SMS. Et Télépoints permet désormais de télécharger un RIR, un relevé d'informations restreint.

Ce dernier document atteste la validité et l'étendue de votre droit à conduire. Il précise les catégories de véhicule que vous pouvez conduire et indique si vos droits à conduire ont été suspendus ou non. On peut en avoir besoin pour des motifs professionnels ou pour justifier ses droits lorsque sa responsabilité civile est engagée en cas d'accident de la route.