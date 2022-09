Permis de conduire temporaire : des examens obligatoires désormais tous les cinq ans

Pour tous les conducteurs possesseurs d’un permis auto (B1, B ou BE) et moto (A1, A2 ou A) temporaire soumis à un contrôle médical régulier (occasionnel ou périodique), le décret publié au Journal Officiel du 26 août 2022 a tout de la bonne nouvelle.

Il fixe désormais la périodicité de l’examen médical à un maximum de cinq ans, et ce pour tous les conducteurs, quel que soit leur âge. Jusque-là la périodicité du contrôle réalisé chez un médecin agréé était au maximum de deux ans pour les conducteurs de plus 61 ans, et de seulement un an pour les plus de 76 ans.

Une mesure seulement valable, en revanche, pour les particuliers, pour les professionnels, la prorogation de la validité du permis de conduire reste soumise à un examen médical tous les deux ans pour une personne de 61 ans, et d’un an pour ceux de plus de 76 ans.

Des changements qui complètent ceux rendus effectifs par la publication en avril dernier au Journal Officiel, d’un nouvel arrêté relatif aux différentes règles qui régissent le droit de conduire pour les personnes avec une maladie ou un handicap (notamment l'épilepsie, les problèmes de vue particulièrement importants, les troubles cognitifs ou encore certaines pathologies cardiaques lourdes, etc.).

Des changements qui affectent directement des millions de Français concernés par des problèmes de santé impactant leurs capacités à conduire un véhicule.