Personne ne s'attendait à voir cette BMW Série 7 transformée en voiture de rallye

Il n'est pas obligatoire de signer pour un 4x4 ou un coupé sport pour s'amuser à faire d'une automobile une véritable baroudeuse. La preuve avec cette très insolite BMW Série 7 génération E65 totalement transformée par un passionné originaire de République tchèque. Le nouveau nom de la grande tricorps après l'adoption de son attirail : Overland.

Son travail repose sur la version restylée du modèle largement décrié pour sa proue étrange en phase 1. La voiture reçoit dans la manœuvre une livrée Rothmans bleu marine, dorée, rouge et gris métal, des bavettes, des projecteurs longue portée Hella, des jantes de course, des suspensions rehaussées de 50 millimètres, des silentblocs spécifiques en polyuréthane et des barres de toit en charge d'accueillir une tente. Côté mécanique, cette Série 7 reposant sur une 730d embarque un bloc 3,0l turbodiesel à la puissance portée de 231 chevaux à 286 chevaux via une reprogrammation ainsi qu'une transmission reconditionnée équipée d'un différentiel à glissement limité. Même si la cavalerie s'échappe au sol via les roues arrière uniquement, cela n'a pas empêché son propriétaire de rejoindre le cercle polaire arctique via la Suède et la Norvège. Une véritable prouesse pour une auto qui affiche aujourd'hui 540 000 kilomètres.

Le début d'une nouvelle vie

Détail amusant, cette Bmw 730d a passé les deux premières années de son existence dans les rangs de l'ambassade de Prague. Pour les plus intéressés du genre, ses aventures passées et futures sont à suivre sur la page Instagram E65Overland.