Pétrole : accord trouvé pour réduire la production, les prix devraient remonter à la pompe

Bonne nouvelle pour les marchés et les Bourses, la Russie et l'Arabie Saoudite ont enfin trouvé un accord. L'Opep ainsi que d'autres pays se sont réunis hier en fin de journée pour discuter de la crise actuelle et de tenter de trouver un accord sur la production à assurer pour limiter la casse.

Les 20 pays se sont mis d'accord pour réduire la production de 10 millions de barils par jour sur les deux prochains mois. Jusqu'à fin juin, cette diminution devrait donc permettre de faire remonter le prix du baril de brut. Le Brent est aujourd'hui à 33 dollars, après avoir été à 20 dollars, dans le courant du mois de mars. L'accord final devrait être voté aujourd'hui puisqu'il manque encore le vote du Mexique, qui a souhaité attendre avant de prendre sa décision.

Selon les prédictions, la demande de pétrole devrait s'écrouler pendant le mois d'avril de l'ordre de 25 millions de barils par jour. Donald Trump militait pour une réduction plus forte de la demande (de l'ordre de 15 millions de barils par jour), mais il n'a pas été suivi. Il faut dire qu'en ces temps de crise avec un baril très bas, c'est une situation compliquée pour les producteurs américains qui ont des coûts de production plus élevés que les Saoudiens, notamment.