Peugeot 308 restylée: dernier lifting - Salon de l'auto Caradisiac

Dernière ligne droite pour la 308! Lancée en 2013, la compacte Peugeot fait figure d'ancienne dans une catégorie stratégique pour les constructeurs européens.

dailymotion

Pour conserver des arguments face aux plus récentes Golf 8, Seat Leon, Ford Focus, Toyota Corolla et autres Citroën C4 (liste non exhaustive), la Française se modernise une dernière fois en adoptant une instrumentation numérique...et c'est à peu près la seule innovation à retenir.

La gamme est revue avec trois niveaux de finition (Active, Allure et GT, tandis que l'entrée de gamme Access disparaît), auxquels s'ajoutent deux séries spéciales Style et Roadtrip. La première consiste en une version Active enrichie notamment de la navigation connectée, et la seconde en une version Allure plus valoriusante, avec sellerie TEP/tissu/alcantara avec surpiqûres grises et orange, pédalier et seuil de porte en inox, accès et démarrage mains libres, ou bien encore régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop sur boîte auto.

Sous le capot, on relève la disparition du Blue HDi 180. La gamme diesel se résume au bloc HDi 1.5 décliné en version 100 et 130 ch, et la gamme essence au bloc 1.2 PureTech 110 et 130 ch. La version GTI, forte de 263 ch, poursuit sa carrière au prix de 39 800 €, somme à laquelle s'ajoute un malus de "seulement" 2 049 €.

Les tarifs démarrent à 24 300 € en essence et 25 800 € en diesel. Il faut ajouter 950 € pour la carrosserie break SW.

J'aime Je n'aime pas

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !