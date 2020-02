Peugeot 508 : premières images de la sportive hybride

Il y a un an, Peugeot a dévoilé le concept 508 Peugeot Sport Engineered (PSE), une variante sportive de la berline avec une motorisation hybride rechargeable. En octobre dernier, Jean-Philippe Imparato, patron de Peugeot, a confirmé la mise en production de cette déclinaison musclée. L'auto fait aujourd'hui reparler d'elle, avec des images publiées sur les réseaux sociaux du Lion.

L'heure n'est toutefois pas encore à l'officialisation. Il semble que les photos correspondent à un modèle de développement. La carrosserie est ainsi habillée camouflage, passant de nuances de gris clair à l'avant à gris foncé à l'arrière, avec sur la portière conducteur la mention "05-DEV". Mais le look est un peu différent de celui du concept, ce qui montre probablement à quoi ressemble le modèle de série. Les petites ailettes au niveau des custodes ont ainsi disparu. Il y a en revanche toujours les bas de caisse et la calandre spécifiques.

Aucune information technique accompagne ces images. Pour rappel, le concept-car avait à l'avant un bloc 1.6 thermique de 200 ch couplé à un bloc électrique de 110 ch et à l'arrière un deuxième bloc électrique boosté à 200 ch. La puissance maxi cumulée n'avait pas été donnée, mais elle devait se situer entre 350 et 400 ch. La 508 PSE de série pourrait être un peu plus modeste. On devrait la découvrir à la rentrée, au Mondial de l'Automobile.