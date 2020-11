Peugeot 508 PSE : près de 70 000 € ?

Les essais de la Peugeot 508 PSE ont déjà eu lieu sur Caradisiac, mais la question du prix reste en suspens. Le lion était silencieux à ce sujet pendant les présentations, attendant le feu vert du département produit et le communiqué pour annoncer la tarification de ce qui s'annonçait déjà comme la Peugeot la plus chère de l'histoire. Mais selon le forum Worldscoop, les tarifs seraient particulièrement salés. Il faudrait en effet compter 67 100 € pour la berline et 68 400 € pour le break. Oups.

Si ces tarifs sont officialisés par Peugeot, la 508 PSE se retrouverait alors plus chère qu'une BMW M340i xDrive de 374 ch (65 800 €). Plus de couple, plus de reprises, et surtout deux cylindres en plus. Il y a alors la question du malus : inexistant pour la française, évidemment, mais "seulement" de 3 552 € pour l'allemande en 2021, et même bien moins, selon les options retenues. En clair, même en prenant en compte le malus, les deux autos sont proches en tarif.

67 100 €, c'est à peu de choses près le prix d'une Volvo S60 Polestar Engineered de 408 ch. Il s'agit d'ailleurs de la vraie concurrente de la 508 PSE, puisque les Mercedes C43 AMG et BMW M340i ne sont pas hybrides et ont des six cylindres. Il reste, chez Audi, une Audi S4 TDI 347 ch plus onéreuse, mais probablement pas plus gourmande en carburant une fois les batteries de la 508 vidées.