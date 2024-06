Peugeot E-3008 (2024) - Nos mesures d'autonomie

La troisième génération de Peugeot 3008, en vente depuis le début de l'année 2024, propose pour la première fois une motorisation 100% électrique. Son petit nom : « E-3008 ». Le SUV fabriqué à Sochaux est d’ailleurs disponible en 3 versions, mêlant les puissances et les capacités.

Nous nous intéressons aujourd’hui à la version de « base » revendiquant une puissance de 210 ch. Le moteur électrique placé sur l’essieu avant est alimenté par une batterie affichant une capacité nette de 73 kWh. Il autorise une autonomie mixte WLTP de 527 km. Le E-3008 est disponible à partir de 44 990 €, ce qui lui permet d’obtenir le bonus écologique de 4 000 € en 2024.

Nous allons vérifier si, d’une part le SUV de Peugeot parvient à offrir ce rayon d’action dans la « vraie vie », et enfin s’il se recharge aussi vite qu’annoncé par le constructeur.

La ville est comme à chaque fois l’environnement le plus favorable pour une voiture électrique. Le E-3008 ne déroge pas à la règle en offrant une consommation correcte. Nous avons relevé une moyenne de 15 kWh/100 km durant notre cycle réalisé avec des zones à 30 et 50 km/h, en conditions de circulation de semaine, par une météo ensoleillée avec une température extérieure de 14 °C et un vent nul. Ce score élevé porte l’autonomie réelle à 486 km en usage exclusivement urbain jusqu’à épuisement total de la batterie.

Sur route à 80 km/h, là où il est censé évoluer le plus souvent, l’E-3008 se place dans la moyenne de sa catégorie. Le SUV de Peugeot aura consommé une moyenne de 17 kWh/100 km sur notre parcours test, ce qui équivaut à un rayon d’action de 429 km. Les consommations pâtissent ici de l’importante masse à mouvoir, à savoir 2 100 kg, dans les phases d’accélération et de reprise. Sur notre parcours réalisé à la vitesse maximale autorisée (130 km/h), le E-3008 a atteint une moyenne de 23 kWh/100 km, ce qui porte à environ 317 km, le rayon d’action jusqu’à épuisement de la pile pour une utilisation sur autoroute. C’est moins bon qu’une Tesla Model Y, par exemple.

Nous avons effectué notre essai en mode « standard », autrement dit sans pratiquer l’éco-conduite et sans maximiser la régénération. La récupération d’énergie, réglage ici selon trois positions, se distingue par sa douceur, mais ne comprend pas la fonction « one pedal ». Une légère pression sur le frein est toujours nécessaire pour stopper ce E-3008.

Si les consommations sont réellement quelconques, la recharge est un le plus gros point de crispation et notamment sur les bornes rapides où notre expérience a été très décevante.

Premièrement, Peugeot a décidé de ne pas équiper son modèle d'un préconditionnement de la batterie, mettant à température cette dernière pour optimiser la puissance et les temps de recharge. Selon nos sources, le constructeur et dans une autre mesure le groupe Stellantis, sont en train de changer d’y réfléchir. Les prochaines versions disposeront vraisemblablement d’un préconditionnement.

Peugeot annonce une puissance de recharge en courant continu (DC) allant jusqu'à 160 kW, ce qui permet de recharger la batterie standard de 20 % à 80 % en 30 minutes. Après trois recharges (en arrivant à la station avec moins de 20% de batterie) nous n’avons à aucun moment constaté une puissance supérieure à 50 kW, allongeant ainsi les temps à plus de 50 minutes pour atteindre 80 %. Précisons que nous avons réalisé ces recharges sur les réseaux Ionity et Engie, sur des bornes délivrant une puissance maximale de 350 kW. En courant alternatif (AC), le E-3008 dispose d’un chargeur embarqué de 11 kW (AC). Un bon point qui lui permet de faire le plein (en partant de 0%) en un peu plus de 9h30 sur une Wallbox de 7,4 kW.

Le planificateur intégré n’est pas le meilleur du marché. Disponible sur la finition GT, il établit un trajet selon l'autonomie restante, programme les arrêts et permet de classer les bornes selon leur puissance de charge. En revanche, il ne permet pas d'indiquer la disponibilité des bornes en temps réel.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 32h00 Prise renforcée (3,7 kW) 20h00 Borne Wallbox (7,4 kW) 9h30 Borne publique triphasée (11 kW) 7h00

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 5 à 80% Charge rapide (160 kw) 0h35

Mesures Caradisiac Conditions : temps ensoleillé, vent, 8 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 50 kW 52 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 23 kWh/100 km 317 km Route à 80 km/h maxi 17 kWh/100 km 429 km Ville 15 kWh/100 km 486 km Cycle d'homologation mixte WLTP 16,7 kWh/100 km

527 km

A retenir : consommations quelconques, recharge décevante

Les consommations élevées, associées à des temps de recharge trop longs, limitent son aisance lors de grandes escapades. Un effort sur ces deux paramètres lui ferait le plus grand bien. La version « grande autonomie » pourrait être la solution pour une meilleure polyvalence, mais à quel prix ?