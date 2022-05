Peugeot offre une valise Samsonite et des cartes cadeaux à ses clients

Pour développer la notoriété, et doper les ventes de ses modèles électrifiés, Peugeot fait directement appel aux clients des véhicules. Les Peugeot 308, Peugeot 3008 et Peugeot 508 hybrides sont concernés par ce nouveau programme baptisé « Ambassadeur du Lion ».

Communiquer à partir de la satisfaction de sa clientèle pour séduire de futurs propriétaires, la pratique n’est pas nouvelle et s’apparente tout simplement à la bonne vieille méthode du bouche-à-oreille. Peugeot va plus loin en proposant des récompenses à ces nouveaux « Ambassadeurs ».

Une stratégie plutôt maline proposée par Peugeot pour mettre en avant les qualités de ses véhicules hybrides rechargeables : « Nous estimons que, dans cet univers très technologique qu’est par exemple l’hybride rechargeable, l’expérience à l’usage et la satisfaction de nos clients constituent les meilleurs vecteurs auprès de proches en phase d’achat d’une voiture neuve. Nous leur laissons les clés, en quelque sorte, de cette phase préliminaire car ce sont eux, les clients Peugeot qui en parlent le mieux » explique ainsi Aude de La Porte, Directrice Marketing Peugeot France.

Le programme « Ambassadeur du lion » s’appuie dans un premier temps sur la communauté des propriétaires de modèles hybrides rechargeables et, dans un second temps, de l’ensemble des clients LEV (électriques et hybrides). Les Ambassadeurs, qui s’improvisent commerciaux pour un temps, sont tous des clients (particuliers ou professionnels) propriétaires d’un modèle hybride rechargeable du catalogue Peugeot. Les filleuls sont leurs amis, leurs voisins, leurs collègues ou encore les membres de leur famille.

Le principe est simple : les clients, sollicités par mail, qui acceptent de devenir des Ambassadeurs reçoivent un « Welcome Pack - Ambassadeurs du lion » et débutent leur mission de communication sur les modèles hybrides Peugeot, autour d’eux. Lorsqu’un « filleul » est intéressé, celui-ci remplit un formulaire concernant son projet d’achat et les conseillers Peugeot Store prennent alors contact avec lui pour concrétiser ce projet avec des conditions préférentielles. Le « Welcome Pack - Ambassadeurs du lion » est composé d’une carte « Ambassadeur » intégrant un QR code pour parrainer un filleul et assurer la traçabilité du process de vente. Un dépliant explicatif de la technologie hybride est joint ainsi qu’un sac de rangement pour câble de recharge, en cadeau.

Lorsqu’un filleul a été séduit et souhaite entrer en phase d’achat, celui-ci scanne le QR code de l’Ambassadeur ou utilise le lien inscrit sur la carte elle-même. Le filleul bénéficie alors de conditions préférentielles pour tout achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable sur la plateforme Peugeot Store.

Pour remercier son Ambassadeur à l’origine de la première vente, Peugeot lui offre alors en cadeau une valise Samsonite d’une valeur de 400 €, et pour les éventuelles autres ventes, l’Ambassadeur reçoit alors une carte-cadeau d’une valeur de 300 €.