Peugeot serait le constructeur ayant la meilleure image en France

L'image de marque est un capital très compliqué à construire. Certains l'ont fait depuis les années 30, d'autres après la guerre, et plus récemment encore Audi qui est un des derniers constructeurs, avec Lexus et Volvo, à être parvenu à percer dans le premium et y rester. Mais en France, le constructeur qui a la meilleure image auprès du public selon une récente étude serait Peugeot.

La marque au lion, sans vraiment de surprise, devance uniquement des grands noms allemands : Mercedes, d'abord, puis Audi, BMW et Volkswagen. L'étude porte auprès de 14 000 propriétaires, avec des critères d'évaluation variés : "moyenne de l’Impression, la Qualité, le Rapport Qualité-Prix, la Réputation / Marque Employeur, la Satisfaction et la Recommandation. L’Index est un score pouvant varier de -100 à +100."

C'est YouGov, l'organisme qui suit près de 350 000 propriétaires en France, qui est à l'origine de cette étude. Elle révèle notamment que le propriétaire Peugeot a entre 45 et 54 ans, et que l'un de leurs critères principaux est "d'avoir une voiture bien adaptée à la famille", tandis que la part des sondés qui mettent en avant le "made in France" chez Peugeot sont de 31 %.

Sans surprise, chez Mercedes, le critère principal est la puissance moteur, tandis que la donne change chez Audi où les technologies et aides à la conduite sont mises en avant.