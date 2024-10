Peut-on tester une voiture sur le salon de Paris 2024, et comment ?

Le salon de Paris 2024 s'annonce comme un bien meilleur cru que celui de 2022, avec beaucoup plus de constructeurs présents, et des nouveautés plus nombreuses et intéressantes qui vont prendre leur premier bain de foule.

Mais découvrir les autos sur les stands des constructeurs, c'est bien, mais pour ceux qui sont en phase d'achat, les essayer, c'est encore mieux. Et ça tombe plutôt bien, car comme à l'habitude, le Mondial propose un centre d'essai. Et à date, cette 90e édition du Mondial propose 30 voitures à l'essai, de 10 marques différentes. Las, les constructeurs français sont aux abonnés absents, du moins pour un essai sur place.

Car par exemple, pour Peugeot, les visiteurs pourront s'inscrire sur le stand pour un essai, mais il faudra prendre une navette qui les conduira à la "Seine Musicale", où la marque au Lion les accueillera. Ce sera un peu plus chronophage.

Pour ce qui est disponible sur place, la liste des marques et modèles disponibles en test est quelque peu déceptive. C'est mieux que rien, évidemment, mais officiellement, pas de Renault 5, pas de Peugeot 3008, pas de Citroën C4 restylée essayables sur le Salon même.

10 marques et 30 modèles à l'essai sur place

On se consolera avec la possibilité de tester des modèles de quelques grandes marques, comme Audi, VW, Ford ou Skoda, et de faire les curieux avec des modèles chinois, de marques qui jouent plus le jeu, avides de démontrer la qualité de leurs produits au grand public.

Ainsi, voici la liste des marques à essayer :

Alfa Roméo : un modèle

Audi : quatre modèles

BYD : un modèle

Cadillac : trois modèles

Ford : trois modèles

Hong Qi : six modèles

Maxus : un modèle

Skoda : cinq modèles

Volkswagen : un modèle

XPeng : cinq modèles

Les visiteurs pourront se rendre au comptoir du centre d'essai, dans le Hall 7.1, pour réserver l'un des 500 créneaux disponibles par jour. Cela ne peut pas se faire à l'avance, il faudra donc probablement se précipiter dès le début de journée, pour espérer avoir un créneau.

Après la prise de RDV, le parcours sera entièrement digitalisé, avec un SMS de confirmation résumant l'horaire d'essai, le RDV sur la terrasse du hall 7.1, et le nom du contact sur place.

Chaque essai dure 30 minutes, et le parcours sera citadin, à travers la commune d'Issy-les-Moulineaux. Chaque essai se fera en présence d'un "Geniux", un professionnel de l'automobile à même de répondre à vos questions concernant la voiture, les technologies embarquées, mais aussi plus largement les spécificités des voitures électriques ou hybrides.

Serge Gachot, directeur du Mondial, souligne que : "Le Mondial sera la vitrine d’une révolution en marche et, pour cela, sera plus expérientiel que jamais ! Après des années de crise, cet événement consacrera le bonheur tant attendu de pouvoir se retrouver pour la grande fête de l’automobile. Les marques ont besoin de retrouver leur public, les visiteurs ont besoin d’essayer, de ressentir, pour appréhender au mieux les révolutions en cours. Pour comprendre le fonctionnement d’une électrique ou d’un véhicule hybride, quoi de mieux que d’en prendre le volant”.

Si la liste des modèles à l'essai s'étoffe avant l'ouverture des portes au public le 15 octobre, nous compléterons cet article évidemment.

Toutes les informations pratiques concernant le Mondial de l'automobile 2024 :

https://www.caradisiac.com/toutes-les-infos-sur-le-mondial-de-l-auto-de-paris-2024-211447.htm