Piégés dans une McLaren en flammes, ils s'échappent de justesse

Triste fin pour cette Mclaren GT. En Californie dans la nuit du 2 novembre sur la route 41 près de Root Creek Road, un homme de 42 ans a dévié de sa trajectoire. La McLaren jaune a fait plusieurs tonneaux avant de finir sur le toit et de s’enflammer.

L’alcool en cause, des blessures graves à déplorer

Plusieurs informations ont été rapportées par le porte-parole de la California Highway Patrol Sergio Moreno. Piégés à l’intérieur, le conducteur et son passager ont été sauvés de justesse par des secouristes avant que les flammes ne consument entièrement la voiture.Les autorités ont reçu un appel à 1 h 45 et mobilisé pompiers, policiers et adjoints du shérif pour intervenir rapidement. Si le conducteur a subi de graves blessures et des brûlures, son passager s’en est sorti avec des blessures mineures. Tous deux ont été hospitalisés.

D’après Moreno, le conducteur soupçonné de conduire en état d’ébriété pourrait être poursuivi pour conduite sous influence et blessures corporelles causées à autrui. Une enquête est toujours en cours bien que les premiers éléments confirment que l’accident résulte d’une conduite sous l'emprise de l'alcool.

Une McLaren GT bonne pour la casse

Pour rappel, la McLaren GT embarque un bloc V8 biturbo délivrant au sol 620 chevaux pour 630 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Son tarif atteint au catalogue 275 000 euros.