Plan de résilience : quelle aide du gouvernement sur le carburant ?

Le début de la guerre en Ukraine a accéléré la hausse des cours du pétrole. Depuis le lancement de l'opération russe, le baril de Brent a pris plus de 20 %, terminant la semaine à 118 $, un niveau jamais vu depuis 2008. Et, vous l'avez sûrement constaté, la flambée de l'or noir se répercute déjà, avec une envolée inédite des prix dans les stations. Partout en France, on se rapproche de la barre fatidique des 2 €.

Pour faire face aux conséquences économiques de la guerre, Emmanuel Macron a annoncé mercredi dernier un "plan de résilience". Et la ministre de la Transition Écologique Barbara Pompili a indiqué que des mesures concerneront le carburant. Elle n'a toutefois pas précisé de quelle manière les automobilistes vont être aidés, renvoyant à la présentation de ce plan par Jean Castex, au cours de la prochaine semaine.

Pour rappel, après une première envolée des prix à l'automne dernier, le gouvernement a accordé un "chèque inflation" de 100 € aux Français qui gagnent jusqu'à 2 000 € par mois, chèque qui a été versé entre décembre et février. Un deuxième chèque inflation, avec un montant et des conditions similaires, pourrait être versé. L'idée d'un chèque-carburant, à la manière du chèque-restaurant, est aussi une idée envisagée dans les entreprises.

Reste que si la guerre s'enlise, le pétrole va être bloqué à ce haut niveau. Certains militent donc pour un effort à plus long terme via un allègement des taxes. Une option que le ministre de l'Économie ne cesse de rejeter, avançant toujours que c'est extrêmement coûteux, ou plutôt une sacrée perte en recettes fiscales, et que les effets sont vite gommés par la hausse du pétrole… et donc rapidement oubliés par les Français. La forte envolée des prix dans les stations ces derniers jours pourrait toutefois le pousser à revoir sa position.