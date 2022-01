Plus belle voiture de l'année 2022 : et la gagnante est…

Il y a eu du changement cette année pour le Festival Automobile International. Les internautes n'ont pas été sollicités pour désigner la plus belle voiture de l'année. Ce prix a cette fois été remis par le jury de professionnels. Celui-ci est composé de personnalités diverses, venues de l'architecture, des médias, de la gastronomie ou du sport automobile. Il est dirigé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte.

Ce jury a choisi comme plus belle voiture de l'année 2022 la nouvelle DS 4. Il a été séduit par le look plus cossu et plus musclé de la compacte française, avec de nombreuses nervures, et ses faux airs de coupé.

Les internautes n'ont toutefois pas été mis sur la touche. Cette fois, ils ont été appelés pour choisir le plus beau concept-car. Plutôt logique dans la mesure où le Festival Automobile International, c'est d'abord une exposition de prototypes.

10 concepts étaient en lice : Audi Skysphere, BMW i Vision Circular, Cupra Urban Rebel, Lexus LF-Z Electrified, Kia Concept EV9, Porsche Mission R, Renault 5 prototype, Smart concept #1, Volkswagen ID.Life et Volvo Concept Recharge.

Et c'est la Renault qui l'a emporté. La victoire a même été écrasante avec plus de 70 % des votes ! De bon augure pour la marque française, qui a promis que la version de série sera proche de ce concept. Celle-ci sera prête en 2024.

Le jury a distingué d'autres véhicules : la Ferrari Daytona SP3 est "la plus belle supercar", la Peugeot 9X8 est "la plus belle hypercar". Land Rover a reçu "le prix spécial du jury" pour son nouveau Range Rover.

Initialement prévue cette semaine, l'expo de concepts à Paris a été reportée à une date ultérieure en raison du variant Omicron.