Plus d'équipements et une finition N-Trek pour le Nissan X-Trail

Nissan souhaite donner un petit coup de fouet à la gamme de son SUV familial. Pour cela, elle compte sur une nouvelle définition misant avant tout sur le look, mais en toute discrétion. Avec ce niveau N-Trek, qui s’intercale entre les N-Connecta et Tekna, le X-Trail s’habille de plusieurs éléments spécifiques comme une calandre sombre, de nouvelles protections de pare-chocs avant et arrière, de rétroviseurs et de rails de toit noirs, mais aussi de nouveaux antibrouillards. Les jantes de 18 pouces de série sont aussi inédites, mais la teinte bi-ton avec le toit en noir reste une option.

L’intérieur de ce X-trail se veut moins fragile grâce à une sellerie résistante à l’eau. Cette version N-Trek reçoit de série le volant, les sièges avant et arrière chauffants, la climatisation automatique à trois zones, la navigation avec un écran tactile de 12,3 pouces, ou encore Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Nouveaux équipements pour le X-Trail

De manière générale, Nissan rehausse l’équipement de son SUV. Ainsi, l’entrée de gamme Acenta profite en plus de la recharge par induction, de nouvelles jantes de 18 pouces et d’une planche de bord noire. Le niveau N-Connecta ajoute désormais la banquette coulissante en trois parties (40/20/40), les sièges avant électriques à mémoire, Android Auto sans fil, le hayon électrique avec ouverture mains libres et des jantes de 19 pouces. Enfin, le x-Trail Tekna reçoit un rétroviseur intérieur avec un affichage numérique.