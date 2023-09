Plus de 1 200 km d'autonomie pour les futures Toyota

Pendant des années, Toyota s’est concentré sur les motorisations hybrides, mais la marque japonaise prend désormais au sérieux le virage vers le tout électrique. La preuve avec la feuille de route qu’elle a annoncée, qui met en avant deux types de technologies de batterie.

La première est celle que nous connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire les batteries lithium-ion à électrolyte liquide. Toyota travaille sur le développement de trois modèles : « Entrée de gamme », « Performance » et « Haute performance ».

La première dispose d’une structure dite bipolaire appliquée sur les batteries NiMh (nickel hydrure métallique), destinées aux véhicules hybrides, à laquelle s’ajoute du phosphate de fer lithié qui sert de matériau principal car peu coûteux. Par rapport au Toyota bZ4X actuel qui affiche entre 457 et 503 km d’autonomie selon la version, le rayon d’action sera supérieur de 20 % tout en réduisant les coûts de 40 %. Question recharge, Toyota assure un passage de 10 à 80 % en 30 minutes. Cette batterie sera lancée à l’horizon 2026-2027.

La version Performance est promise dès 2026. Toujours par rapport au SUV électrique bZ4X, la réduction des coûts est moins élevée, de l’ordre de 20 %, mais le temps de recharge plus court avec 20 minutes pour passer de 20 à 80 % de charge. Combinée à un allègement du véhicule et à une aérodynamique soignée, l’autonomie sera supérieure à 800 km. Il est encore tôt pour connaître quel modèle en bénéficiera, mais il s’agira sans doute d’un prochain SUV.

La dernière batterie est dite à « Haute performance ». Elle allie une structure bipolaire au lithium-ion et une cathode à haute teneur en nickel. Seulement, pour atteindre les plus de 1 000 km annoncés, elle compte également sur l’allègement et une aérodynamique améliorée. Par rapport à l’accumulateur « Performance », son coût devrait être réduit de 10 %, et sa recharge équivalente. Sa mise sur le marché est prévue entre 2027 et 2028.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Des voitures plus basses

L’autre technologie consiste à utiliser de l’électrolyte solide qui permettrait d’améliorer la durabilité grâce à une plus grande tolérance aux tensions et températures élevées. Ces batteries auront l’avantage d’être adaptées aux charges et décharges rapides, et de fournir davantage de puissance tout en étant plus compactes. Le défaut principal réside dans leur durée de vie réduite, mais Toyota assure avoir réglé ce problème et promet une commercialisation courant 2027-2028. La marque japonaise prédit une autonomie supérieure à 1 000 km et une recharge de 10 à 80 % en seulement 10 minutes.

Pour atteindre de tels niveaux d’autonomie, la technologie employée dans les batteries est essentielle, mais aussi leur taille. Toyota souhaite ainsi baisser leur hauteur, de 150 mm actuellement, à 120 mm voire 100 mm pour les modèles à caractère sportif. Grâce à un tel gain, la hauteur des voitures pourra s’en trouver diminuée pour gagner en aérodynamisme, un point essentiel dans la consommation d’énergie.

Toyota a des ambitions fortes avec leurs nouveaux accumulateurs. La firme indique que la nouvelle génération de voitures électriques qui arriveront sur le marché en 2026 représentera 1,7 million des 3,5 millions de VE qui seront vendus d’ici 2030.