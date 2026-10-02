Plus fort que BYD ? Le Chinois Geely annonce des voitures électriques rechargeant en 4 minutes

L’année dernière, BYD a frappé un grand coup avec son système « Flash Charging ». D’abord déployée en Chine avant d’être intégré plus récemment aux véhicules de la marque Denza commercialisés en Europe, cette technologie permet aux batteries LFP du constructeur de repasser de 10 à 70 % en cinq minutes et de 10 à 97 % en neuf minutes.

Nous avions effectivement pu témoigner de performances de ce niveau il y a quelques mois, quand BYD a installé une borne « Flash Charging » sur le site de Mortefontaine lors de l’essai de la Denza Z9 GT. Ces bornes ne sont pas encore déployées en France et dans le reste de l’Europe, mais la capacité de charge à 1 000 kW des voitures permet de recharger à peine moins vite sur des bornes de moindre puissance (où les courbes de charge restent au plateau maximal pendant la quasi-intégralité de la charge).

Geely veut faire plus fort que BYD

Les concurrents de BYD travaillent bien évidemment eux aussi sur des systèmes de charge ultra-rapide. Il y a quelques mois, Geely avait déjà communiqué sur un système permettant d’abaisser sensiblement le temps de charge de ses voitures électriques.

Le groupe dévoile cette fois un système baptisé « Geely Smart Charge », atteignant 2 250 kW en puissance maximale de charge dans ses futures stations. Geely annonce plus précisément un temps de quatre minutes et 30 secondes pour recharger la voiture sur le 10-70 %, avec par ailleurs un 10-97 % réalisé en 8 minutes et 40 secondes. Ces performances permettraient ainsi à Geely de battre le « Flash charging » de BYD de quelques secondes dans les deux cas.

Pour l’instant, on ignore dans quelles voitures et sous quel délai cette technologie arrivera dans les voitures de série du groupe Geely, nécessitant les nouvelles batteries Aegis Golden Brick (mais dans une version pas encore commercialisée). A titre de comparaison, les meilleurs constructeurs européens comme Mercedes ou Porsche parviennent à approcher ou dépasser les 500 kW en puissance de charge maximale, avec des 10-80 % effectués en 11 minutes pour le modèle le plus performant (la Mercedes-AMG GT 4 Portes). Il y a quelques mois, un ingénieur de BMW expliquait que les choix technologiques extrêmes des constructeurs chinois en matière de puissance de charge avaient nécessairement des répercussions négatives sur d’autres aspects. Remarquons à ce sujet que ces véhicules chinois à puissance de charge extrême souffrent généralement d’une efficience assez moyenne en consommation.