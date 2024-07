Plus que quelques semaines avant de découvrir la nouvelle supercar de Ferrari.

C’est le boulevard Enzo Ferrari qu’emprunte la nouvelle supercar Ferrari qui poursuit ses essais sur route. Cette nouvelle auto que l’on ne connaît pour le moment que sous son nom de code F250 est en effet en phase de finalisation de ses essais sur route. D'ores et déjà des clients fidèles de la marque italienne ont été invités en avant-première à l’usine pour y découvrir ce nouveau bolide.

Pour le grand public, la découverte de cette nouvelle Ferrari devrait avoir lieu un peu plus tard à la rentrée, la commercialisation débutant vraisemblablement en 2025. Comme pour toutes les Ferrari d’exception il n’y en aura pas pour tout le monde et cette nouvelle supercar devrait être produite à quelques centaines d’unités, la LaFerrari avait été produite à 499 exemplaires.

Quelle motorisation pour la F250 ?

La Ferrari LaFerrari a été la première à disposer d’une motorisation hybride. Il s’agissait d’un V12 atmosphérique de 800 ch associé à un système hybride pour une puissance cumulée de 963 ch. Pour cette nouvelle Ferrari, la marque abandonne le V12 mais pourrait installer soit un moteur V8 biturbo hybride, soit un V6 biturbo hybride comme sur l’hypercar Ferrari P499 victorieuse par deux fois aux 24 Heures du Mans.

Des lignes chargées d’apprivoiser le vent

Si on ne connaît pas la motorisation, on sait que cette supercar Ferrari devrait être dotée de performances exceptionnelles. On sait aussi qu’elle affiche un profil extrêmement plat et que son aileron arrière sera escamotable, relevé il arrivera à la même hauteur que le toit du véhicule. La signature « aéro » de ce véhicule est particulièrement soignée et cela se voit malgré le camouflage.