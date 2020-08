Pneu crevé : attention à l'arnaque du vol à l'italienne

Les malfrats ne manquent jamais d'imagination, notamment lorsqu'ils visent des automobilistes. Après l'arnaque au rétroviseur ou l'arnaque à l'irlandaise, on reparle de l'arnaque à l'italienne. Celle-ci a été remise en avant cet été par la Gendarmerie de la Meuse, un habitant de ce département en ayant fait les frais.

Le malfaiteur va crever le pneu d'une voiture puis va guetter le retour du propriétaire du véhicule. Ce dernier va donc devoir changer sa roue et c'est à ce moment que le malfaiteur va opérer. Il profitera du fait que l'automobiliste a l'esprit détourné et embrouillé. Son but : piller les objets qu'il trouvera dans l'habitacle de l'auto.

Soit le voleur agit en toute discrétion pendant que le conducteur est accroupi devant son pneu, soit il s'approche en proposant d'aider et tirer parti de l'état de confusion et sûrement d'énervement.

Même si la découverte d'un pneu crevé est un moment fort désagréable, pensez à bien garder votre calme pour rester concentré sur votre environnement. Si vous souhaitez faire appel à votre assureur ou un dépanneur, montez dans votre auto pour passer les coups de fil. Et si vous faites le changement de pneu, pensez à garder sur vous le plus précieux et à bien verrouiller l'auto une fois que vous avez sorti les outils et la roue de secours. Et, malheureusement devrait-on dire, prudence si une personne vole immédiatement à votre secours comme par magie.