Pneus été - Le test 2021 du TCS : un Firestone à éviter, les Continental au top

Plus grand club dédié à la mobilité chez nos voisins suisses, le TCS est réputé pour ses tests de pneumatiques. Alors que le printemps approche, il vient de publier les résultats de son évaluation 2021 de pneus été.

Cette année, 32 modèles ont été mis à l'épreuve : 15 pneus en 16 pouces et 17 pneus en 17 pouces. Ils sont testés selon 13 critères différents, dont la conduite sur route sèche et mouillée, l’usure, le bruit de roulement et la consommation de carburant.

Du côté des plus petits pneus, le TCS a testé des modèles 205/55 R16 91V. Ils conviennent à des citadines et des compactes. Sur les 17, un seul n'a pas eu la moyenne. Le King Meiler Sport 1 n'a eu que deux étoiles, avec la mention "recommandé avec réserve". Il a toutefois une particularité dans ce test : c'est le seul pneu réchapé, alors que les autres étaient neufs. Il n'a pas convaincu lors de la conduite, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Il a aussi été le plus bruyant.

Dans le haut du classement pour cette taille, on a trois modèles qui ont décroché quatre étoiles, avec la mention "très recommandé". Il s'agit des Continental Premium Contact 6, Semperit Speed-Life 3 et Bridgestone Turanza T005.

Du côté des 17 pouces, c'est la taille 225/50 R17 98Y qui a été retenue. Ces pneus sont taillés pour des SUV compacts ou des berlines familiales. Et dans le lot, il y a le plus mauvais élève du cru 2021 : le Firestone Roadhawk. Il a été classé en non recommandé avec une étoile. Le TCS indique que l'échauffement du pneu a rendu la conduite imprécise. Il a aussi échoué au test de résistance à l'usure. Quatre modèles sont bien notés avec les quatre étoiles : Falken Azenis FK510, Continental Premium Contact 6, Kumko Ecsta PS71 et Bridgestone Turanza T005.

C'est donc un sans-faute pour Continental et Bridgestone. Le Michelin testé, en 17 pouces, a eu trois étoiles.

Le lien utile > Tous les résultats des pneus du TCS