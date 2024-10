Police sud-africaine en Golf GTI : le véhicule par-fait pour envoyer le club des malfrats au trou ?

Les délinquants de Durban en Afrique du Sud n'ont qu'à bien se tenir. La police municipale en charge de surveiller et d'agir dans la ville d'un peu plus d'un million d'habitants vient de recevoir ses nouvelles voitures. Et il s'agit d'une sportive bien connue.

Le modèle retenu par les autorités n'est autre que la compacte survitaminée Volkswagen Golf GTI. Le lot concerne non moins de 50 Allemandes toutes équipées d'un gyrophare, d'autocollants spécifiques et d'un système de communication dans l'habitacle.

Des policiers formés au pilotage

Pour exploiter au mieux ces Volkswagen Golf GTI, des stages de pilotage sont prévus pour les policiers. Ils pourront ainsi tirer le plein potentiel de la traction germanique musclée. Les services de police de Durban communiquent sur Facebook qu'il est important que les officiers soient efficaces via cette formation. Ils pourront ainsi mieux combattre le crime, sécuriser des situations tendues et intervenir sans créer des problèmes supplémentaires.

Une cinq portes très dynamique

Pour mémoire, la Volkswagen Golf GTI embarque un bloc quatre cylindres 2,0l turbocompressé TSI de 265 chevaux. Un moteur qui combiné à une boîte DSG sept rapports lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Les tarifs de cette auto débutent en France à partir de 48 550 euros hors malus.