Porsche 718 Cayman et Boxster GTS : le retour du flat-six

Lorsqu'ils sont devenus 718, les Boxster et Cayman ont osé les quatre cylindres, 2.0 de 300 ch et 2.5 de 350 ch. Même la déclinaison GTS conservait un quatre cylindres, de 365 ch. Il a fallu attendre la présentation des Boxster Spyder et Cayman GT4 pour revoir un flat-six à ce niveau de gamme. Et visiblement, il y a de la demande pour cette mécanique car Porsche a décidé de l'installer dans les entrailles des GTS.

Ces nouvelles GTS ont donc un six cylindres à plat 4.0 litres. Ce moteur atmosphérique développe 400 ch. Il est associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Porsche annonce une vitesse de pointe de 293 km/h et il faut 4,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Les GTS ont en série le pack Sport Chrono et le PASM, c’est-à-dire le réglage électronique de la suspension, avec une gestion en continu roue par roue. Il y a aussi le Porsche Torque Vectoring avec différentiel arrière à glissement limité mécanique . Le châssis est abaissé de 20 mm par rapport aux modèles classiques.

Côté look, comme sur les autres GTS, on retrouve des éléments noirs : prises d'air, fond des phares et de feux, sorties d'échappement… Les jantes de 20 pouces sont également peintes en noir. Elles cachent des étriers peints en rouge. Porsche propose en option un freinage céramique-composite. L'échappement sport avec clapet actif est en série.

À bord, on trouve beaucoup d'Alcantara : sur les sièges bien sûr, mais aussi le volant, la boîte à gants, le levier de vitesses et les portes. Sur le Cayman, il habille aussi le ciel de toit. On trouve par ailleurs des éléments décoratifs en carbone.

Ces modèles arriveront dans les concessions au début du printemps.