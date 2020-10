Porsche affiche toujours une marge à deux chiffres

Certes, Porsche n'est plus dans des zones de marge d'une insolence sans nom à plus de 15 %, mais le constructeur allemand, malgré la crise mondiale, malgré la concurrence, les investissements importants pour l'électrique et malgré des normes changeantes, a réussi un joli troisième trimestre.

Les revenus s'élevaient à 19,4 milliards d'euros à la fin du mois de septembre (- 5 % environ par rapport à l'année dernière). Mais le chiffre le plus impressionnant est la marge nette de 10,4 %, certes en légère baisse par rapport à l'an dernier, mais qui reste impressionnante dans un marché compliqué, d'autant plus que la crise du Covid n'est pas la seule raison de la diminution des marges : Porsche va investir 15 milliards d'euros en cinq ans, ce qui va peser inévitablement sur les rendements nets.

A la fin du mois de septembre, Porsche avait livré 191 547 véhicules à travers le monde, ce qui signifie que la marque allemande n'est pas très éloignée de son record de 2019. L'année dernière, Porsche avait écoulé plus de 280 000 véhicules au niveau mondial. Il reste un trimestre pour réaliser près de 90 000 immatriculations. Cela semble mal parti avec de nouveaux reconfinements, mais quoi qu'il en soit, Porsche aura fortement limité la casse en 2020. Et même bien plus que les autres constructeurs.