Porsche aussi propose un calendrier de l'Avent

Cela ne vous a pas échappé, Noël approche. Pour faire attendre les plus impatients, il y a bien sûr les calendriers de l'Avent. Mais ceux-ci ne sont pas réservés aux enfants. Et ils ne se limitent plus à des chocolats.

De nombreuses marques y vont de leur proposition. On trouve de tout : du thé, de la bière, des produits cosmétiques, des chaussettes… Même Porsche s'y est mis. La firme allemande propose plusieurs calendriers de l'Avent dédiés à son icône, la 911.

Les passionnés de la marque peuvent ainsi monter une version à l'échelle 1/43 de la 911. Derrière chaque fenêtre se cache un élément, que ce soit pour le véhicule, le socle (sonore) ou le décor. C'est comme les calendriers proposés par Lego, mais en bien plus chic ! Détail sympa : les jours sont réalisés avec des photos de numéros posés sur des modèles de compétition.

Cette 911 est proposée en rouge ou en vert irlandais. Le prix annoncé sur la boutique Porsche est de 59,95 € pour le vert et 64,95 € pour le rouge. Le kit comprend aussi un livret réalisé par Jürgen Lewandowski, spécialiste des ouvrages consacrés à la 911.

Mais attention, comme pour les enfants, il faut attendre le 1er décembre !