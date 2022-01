Porsche, Bentley, Rolls Royce : le luxe ne connaît pas la crise du Covid

Après une année 2020 noire, le marché automobile pensait se relancer en 2021. Cela n'a pas vraiment été le cas. Les ventes françaises n'ayant progressé que de 0,5 % ! La tendance est semblable dans le monde : aux contraintes sanitaires s'ajoutent les perturbations liées à la pénurie de semi-conducteurs, qui ont empêché de nombreuses marques à produire toutes les autos commandées. Mais si les grandes firmes sont plombées par ce contexte, les labels de luxe ne connaissent pas la crise ! Plusieurs ont réussi à battre leur record de ventes historique.

Rolls Royce a écoulé 5 586 voitures en 2021, un niveau jamais atteint. En 2019, avant la pandémie, il avait livré 5 152 autos, en hausse de 25 % par rapport à 2018. La firme britannique a vu ses ventes s'envoler grâce au SUV Cullinan. Mais elle souligne aussi les bons résultats de la nouvelle Ghost, sa berline plus abordable que la Phantom, qui capte une riche clientèle plus jeune. Abordable à l'échelle de Rolls : la marque se félicite d'être leader sur le segment des modèles à plus de 250 000 € !

Chez Bentley, on a aussi explosé les compteurs, avec 14 659 modèles vendus. Soit une hausse de 31 % par rapport à 2020, qui était déjà une année record malgré la pandémie. Là aussi, le SUV y est pour beaucoup : le Bentayga a représenté 40 % des volumes. Et un Bentayga sur cinq est hybride. La Continental GT garde toutefois de nombreux adeptes, puisqu'elle compte pour 33 % du total. Le reste, c'est la berline Flying Spur, dont Bentley attend une progression grâce à l'hybride. À noter que sur l'ensemble des ventes, la Chine représente à elle seule 28 % ! Le Royaume-Uni fait quand même honneur à sa marque, avec 9 % des achats.

Record inédit également pour Lamborghini, avec 8 405 ventes. L'Urus y est pour beaucoup, avec 5 021 livraisons ! L'Huracan se porte bien, à 2 586 ventes. Pour Lambo, ce sont les États-Unis qui représentent une très grande part des ventes, avec 2 472 livraisons. À noter un joli score en Allemagne (705 ventes).

Autre firme de luxe qui est au plus haut : Porsche. Reconnaissons toutefois que l'allemand joue dans une catégorie un cran en dessous de Rolls et Bentley, en étant plus généraliste… là aussi à l'échelle du haut de gamme automobile. Pour la première fois de son histoire, l'allemand a franchi la barre des 300 000 ventes. Il a livré exactement 301 915 voitures dans le monde en 2021. La Chine est encore le plus gros marché, avec 95 671 ventes. Il y a ensuite les États-Unis, avec 70 025 ventes. Le marché allemand est loin derrière, avec 28 565 ventes.

Côté modèles, le refrain est le même : Porsche est tiré vers les sommets par les SUV. Il a écoulé 88 362 Macan et 83 071 Cayenne. Toutefois, le poids des 4x4 dans le total baisse, à 57 %. La raison ? La percée de la nouvelle Taycan, dont les ventes ont doublé pour atteindre 41 296 unités. Elle est ainsi le troisième modèle le plus vendu, devant la célèbre 911 et ses 38 464 ventes.