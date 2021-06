Porsche Cayenne : nouveau record sur le Nürburgring

Porsche s'apprête à dévoiler un nouveau Cayenne surpuissant, annoncé avec plus de 600 ch. Mais la marque officialise déjà le chrono du véhicule sur le Nürburgring. Et pour cause, l'engin a battu le record de la catégorie SUV, jusqu'alors détenu par l'Audi RS Q8.

Ce nouveau Cayenne a fait le tour du célèbre circuit allemand, avec une distance de 20,832 kilomètres, en 7 minutes 38 secondes 925. Par rapport au cousin aux anneaux, c'est une amélioration du temps de plus de trois secondes. Le record a été réalisé le 14 juin, avec un temps printanier (23°C dans l'air, 46°C pour la piste).

Le véhicule a juste été adapté pour la sécurité du pilote, avec un siège de compétition et un arceau de sécurité. Il y avait au volant Lars Kern, pilote-essayeur qui a participé à la mise au point de ce Cayenne, basé sur la déclinaison Coupé Turbo. Le modèle est doté de jantes de 22 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa spécialement développés pour lui, mais qui équiperont bien le modèle de série.

Si ce Cayenne est un SUV aux performances démoniaques, on voit bien la différence avec des véhicules davantage taillés pour cet exercice ! La nouvelle 911 GT3, moins puissante avec 510 ch, est passée sous la barre des 7 minutes.