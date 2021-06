Porsche fait confiance à la 5G pour améliorer la sécurité

Le plaisir n'est plus dans la puissance, le nombre de cylindres ou le kilomètre départ arrêté, mais plutôt dans les écrans tactiles et les services connectés. Même Porsche, pourtant constructeur de modèles radicaux et très axés sur le plaisir de conduite, il n'est plus question de mettre de côté la question de la sécurité routière.

Porsche s'est ainsi associé à Vodafone et le spécialiste de la navigation Here pour concevoir un système d'alerte en temps réel très précis pour les usagers de la route. Mais pour atteindre un haut niveau de précision, que ce soit dans la localisation comme dans les mises à jour, il faut un réseau capable de supporter les échanges de données. C'est donc là qu'intervient cette fameuse 5G.

"Avant tout, le focus est mis sur les situations dangereuses qui ne sont pas visibles ou difficilement visibles par les conducteurs, comme lorsque la vue est bloquée par le trafic devant le véhicule. Enregistrées par des caméras et capteurs, et avec l'appui de l'intelligence artificielle et des cartographies haute définition, les données sont ensuite traitées localement, et les alertes remontent au conducteur grâce au réseau 5G".

Pour l'instant à l'état de test, ce projet pilote devrait être déployé dans un futur proche sur les modèles Porsche les plus communs.