Porsche lance une Taycan d'entrée de gamme sous les 90 000 €

La gamme de la Taycan gagne un quatrième membre qui pourrait bien faire gonfler le carnet de commandes de la berline allemande. Vous l'avez remarqué, point de suffixe ici pour cette "Taycan" qui est la finition de base. C'est aussi et surtout la secondeTaycan en propulsion (avec la Turbo), avec un seul moteur électrique à l'arrière, puisque les deux autres versions (Turbo S et 4S) sont en double moteur. Porsche a tout de même prévu deux niveaux de batterie/puissance sur cette Taycan : 326 ch (408 ch en boost temporaire) et 79,2 kWh, ou 380 ch (476 ch en boost temporaire) et 93,4 kWh.

Comme pour les autres Taycan, les clients pourront agrémenter leur auto d'options à la demande après la livraison avec le FoD (Fonctions à la demande). Toujours en option, on trouve notamment le chargeur 22 kW pour les bornes en courant alternatif ou encore l'affichage tête haute. Evidemment, dans le détail, la liste d'options est nettement plus garnie. Et le tarif final client peut vite s'envoler : pour profiter, par exemple, des fameuses jantes du concept Mission E, il faudra rajouter 4272 €...

De série, cette Taycan dispose de jantes 19 pouces Aero, des étriers de freins noirs, des boucliers de la version 4S, de l'écran tactile central de 10,9 pouces et des suspensions pilotées. L'affichage secondaire pour le passager est en option.

Avec cette nouvelle version, la gamme de la Taycan débute désormais à 86 254 €.