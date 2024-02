Porsche Panamera E-Hybrid (2024) : celle qui se vendra le plus

Il y a quelques jours, Porsche levait le voile sur sa Panamera de troisième génération. Lors de cette présentation officielle, la grande berline allemande montrait sa version de base équipée d’un V6 biturbo de 353 chevaux, mais aussi la Turbo E-Hybrid de 680 chevaux à la vocation nettement plus haut de gamme. En attendant l’arrivée probable d’une variante Turbo S E-Hybrid dépassant les 700 chevaux, Porsche introduit maintenant deux nouveaux « cœurs de gamme » : les Panamera 4 E-Hybrid et Panamera 4S E-Hybrid, qui auront probablement la préférence des clients français sachant qu’elles coûtent sensiblement moins cher que la Turbo E-Hybrid tout en évitant le malus écologique de la Panamera de base.

La Panamera 4 E-Hybrid possède un V6 biturbo de 2,9 litres associé à un moteur électrique pour arriver à une puissance maximale cumulée de 470 chevaux. Elle abat le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et file à 280 km/h mais avec ses batteries de 25,9 kWh (capacité brute), elle évitera totalement le malus français et pourra parcourir jusqu’à 96 km en mode électrique. La Panamera 4S E-Hybrid, elle, porte la puissance maximale à 544 chevaux grâce à un V6 poussé à 353 chevaux. Elle abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint 290 km/h en pointe, avec les mêmes batteries que sa sœur moins puissante pour éviter le malus écologique français.

A partir de 125 306€

Reprenant la nouvelle suspension pneumatique à deux chambres et le PASM, ces deux nouvelles Panamera proposeront en option le Porsche Active Ride qui a fait son petit effet au moment de la présentation de la nouvelle génération de Panamera. La Panamera 4 E-Hybrid démarrera en France à 125 306€, à comparer aux 109 726€ de la Panamera de base (+60 000€ de malus) et aux 194 833€ de la Panamera Turbo E-Hybrid. La Panamera 4S E-Hybrid se négociera elle à partir de 140 540€. Sachant qu’elles reviendront moins cher que l’entrée de gamme malussée, ces deux versions auront très probablement la préférence de la clientèle chez nous.