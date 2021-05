Porsche prépare deux nouveaux Macan : un thermique et un électrique

Attention, un nouveau Macan peut en cacher un autre. Dès 2019, Porsche avait annoncé le lancement d'un inédit Macan 100 % électrique. Mais le thermique ne sera pas abandonné. Le constructeur vient de confirmer que la déclinaison à moteur essence va rester au catalogue et sera renouvelée d'ici la fin de 2021.

Il faut s'attendre à un gros restylage, qui permettra de faire tenir le modèle à moindres frais, alors que la marque investit massivement dans le développement de la variante électrique. Celle-ci aura en effet une nouvelle plate-forme dédiée à l'électrique, la PPE.

Porsche rappelle que si les ventes de voitures électriques ont décollé en Europe, le thermique continue de représenter une large majorité des livraisons à l'international. Il ne pouvait donc pas se passer trop vite d'un Macan thermique, d'autant que le modèle représente aussi une importante part des ventes totales de la firme. Le renouveau de la déclinaison thermique devrait s'accompagner de l'arrivée d'une motorisation hybride rechargeable.

De quoi assurer la transition vers le tout électrique. Et Porsche sera donc prêt avec un Macan branché inédit. Le constructeur annonce que ce Macan sera commercialisé en 2023. Les prototypes viennent de commencer les tests sur les routes ouvertes. La marque a elle-même publié des images des véhicules, qui restent encore bien camouflés. Mais on devine les grandes lignes, avec par exemple la forme des optiques. Celles-ci seront plus fines, une partie de l'éclairage sera donc placée en dessous dans le bouclier. On voit aussi que la silhouette générale va s'inspirer de celle des SUV coupés, avec une lunette très inclinée.

D'ici la commercialisation, les prototypes vont faire plus de trois millions de kilomètres, dans toutes les conditions climatiques possibles, sur toutes les surfaces. Avec au bout du processus, selon Porsche, "le modèle le plus sportif de son segment".