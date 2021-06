Portes-ouvertes : des milliers de voitures en stock, des affaires à faire !

Pour les vendeurs automobiles, le week-end à venir s'annonce crucial. Ce sera le premier en mode portes-ouvertes depuis le déconfinement. Cette fois, les points de vente espèrent voir les clients revenir en nombre, alors que beaucoup reportent depuis plusieurs mois leur projet d'achat, attendant un contexte sanitaire plus favorable.

Pour attirer, les showrooms vont mettre en avant leurs nouveautés, qui suscitent la curiosité. On peut ainsi enfin découvrir et essayer dans les points de vente le Citroën C3 Aircross restylé, la DS 9, la Ford Mustang Mach-E, le Hyundai Bayon, le Mercedes EQA, le Renault Arkana, le Skoda Enyaq…

Bien sûr, pour appâter et convaincre, il y a les promos. Comme vous pouvez le voir dans notre guide complet, elles sont nombreuses et les offres très intéressantes ne manquent pas. Il y a par exemple 5 500 € sur le Ford Ecosport, 6 000 € sur le Nissan Qashqai, 8 000 € sur le Peugeot Traveller…

Surtout, ces journées portes-ouvertes seront l'occasion pour des concessions de déstocker. On a d'ailleurs vu de nombreuses publicités de ce genre dans les journaux régionaux et sur internet, avec des promesses alléchantes, parfois - 25 % voire - 30 %. Peut-être avez-vous reçu directement une invitation par courrier ou SMS.

D'ailleurs, la plupart des constructeurs proposent des sites internet dédiés où l'on peut trouver en quelques clics la liste complète (voir ci-dessous). On peut ainsi chercher et sélectionner à l'avance un modèle depuis son canapé ! Il devient même possible de le réserver à distance.

Évidemment, l'un des inconvénients des modèles de stock, c'est qu'ils ne vous laissent pas de choix dans la configuration. Il faut donc parfois faire quelques concessions sur un élément de personnalisation ou un équipement. Mais vu les quantités disponibles, avec plusieurs milliers de modèles (près de 20.000 chez Renault !), on peut tout de même trouver une auto qui répond à ses attentes, voire les dépassent.

Le gros avantage, c'est bien sûr le fait que ce sont des bonnes affaires. Un véhicule de stock étant coûteux pour un concessionnaire, le vendeur le brade facilement. D'autant que pour lui, c'est un chèque à encaisser sans délai ! On peut donc bien négocier. Certaines marques annoncent même déjà la remise que vous pouvez avoir. Par exemple chez Seat, on trouve des Ibiza et Arona avec 25 % de ristourne. Chez Skoda, tous les modèles sont affichés avec des rabais, jusqu'à 5 500 € sur la Scala. Le haut de gamme n'est pas en reste. Jaguar et Land Rover cassent les prix de modèles qui ne partent pas, avec parfois 20 000 € de rabais !

Les adresses pour découvrir le stock des constructeurs