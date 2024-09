Possesseurs de SUV, remplacer vos pneus vous coûte un peu moins cher

Cela coûte cher et il est difficile de parler d’un achat plaisir. Pourtant, remplacer ses pneumatiques est une étape indispensable pour la sécurité de tous. Si la baisse est moins marquée que celle des carburants, les prix des pneumatiques connaissent également une accalmie.

Après un pic atteint au second semestre 2022 avec de très fortes augmentations (+ 35 % pour le Tourisme), les premières baisses ont eu lieu au cours de ce premier trimestre 2024. De plus, ce sont les enveloppes les plus chères qui en profitent davantage, avec un niveau de prix vu avant l’inflation.

En moyenne, un pneu 4x4/SUV est vendu 162 € (au lieu de 168 € au premier semestre 2023), un pneu Tourisme est passé de 104 à 103 € et un pneu Camionnette de 139 à 138 € sur la même période. Le gain n’est pas significatif, mais l’inversion de la tendance mérite d’être soulignée. À noter toutefois que par rapport à fin 2023, un pneu 4x4/SUV est vendu 8 € de moins.

Globalement, le marché reprend des couleurs avec des ventes à la hausse, de l’ordre de 4,6 % Les Tourisme augmente de 3,9 %, les Camionnette de 6,9 %, mais ce sont les 4x4/SUV qui enregistrent la plus forte progression avec + 12,8 %. Un résultat logique puisque le marché du pneu suit celui de l’automobile, et les SUV font toujours plus d’adeptes.

Les pneus toutes saisons en forme

Depuis une dizaine d’années, les pneus quatre saisons ou toutes saisons ont le vent en poupe. Ils continuent leur progression (+ 22,3 %) au détriment des pneus été (- 3,8 %) qui enregistrent leur plus bas niveau depuis cinq ans. Deux phénomènes expliquent ce courant, notamment l’aspect financier. Le prix du pneu hiver s’est envolé depuis 2021, passant en moyenne de 93 à 123 €. En revanche, le pneu 4S est à un niveau équivalent que celui de son homologue été.

Surtout, la mise en place de la loi Montagne a encouragé les automobilistes à équiper leurs autos de pneus adaptés pour toute l’année afin de réduire les coûts. Ces enveloppes sont une solution pour ceux qui évoluent peu dans les régions concernées par cette réglementation. Dans le cas contraire, de véritables pneus hiver offrent de meilleures performances sur la neige et à basses températures.

À ne pas oublier, la loi Montagne s’applique du 1er novembre au 31 mars dans 34 départements en France et oblige à s’équiper en chaînes métalliques, chaussettes textiles ou pneus marqués 3PMSF.