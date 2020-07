Pour Carlos Tavares, patron de PSA, la crise va "faire un tri" parmi les constructeurs

PSA a de nouveau marqué les esprits avec ses résultats financiers. Alors que ses ventes ont dégringolé au premier semestre, quasiment divisées par deux, le groupe français a réussi à rester bénéficiaire. Lors de la présentation du bilan à mi-parcours de 2020 par téléconférence, Carlos Tavares, qui dirige PSA, a souligné que le groupe est devenu "une entreprise qui résiste à tous les temps". Depuis plusieurs années, PSA se porte bien grâce à une stratégie de réduction drastique des coûts menée par Carlos Tavares, qu'il a bien sûr appliquée ces dernières semaines.

L'homme est donc confiant alors que l'industrie automobile traverse une grosse tempête, bien sûr liée au Covid. Les effets négatifs s'ajoutent à un contexte qui était déjà particulièrement délicat, avec notamment les réglementations CO2 de plus en plus sévères qui entraînent des investissements colossaux pour électrifier au plus vite les gammes.

Carlos Tavares pense que la crise va bousculer le paysage automobile. Et dans une interview aux Échos, il n'hésite pas à déclarer que les événements actuels "vont mettre à l'épreuve les entreprises, et faire un tri entre celles qui sont agiles, frugales, et celles qui ne le sont pas". Voilà qui est plutôt direct ! Évidemment il ne donne pas d'exemple précis.

On pourrait penser à Fiat-Chrysler avec lequel PSA est en processus de fusion ! L'italo-américain a bien plus de mal à affronter la crise du Covid-19. Carlos Tavares n'a pas l'intention de remettre la fusion en cause, soulignant que la crise montre justement l'importance d'un regroupement des forces, mais il précise que les modalités de la finalisation dépendront de la position financière des deux groupes à l'approche du closing.

De manière plus générale, si la crise actuelle ne semble pas mener à des disparitions totales, elle va assurément accélérer une évolution de la stratégie des marques en matière d'implantation sur la planète. Nissan et Mitsubishi ont par exemple prévu de réduire la voilure en Europe. Renault va faire de même pour la Chine.