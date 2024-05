Pour l'instant, l'électrique de Volkswagen à 20 000€ reste floue (mais elle arrive)

Proposer une petite voiture électrique au prix de 20 000€. Voilà ce que cherche à faire Volkswagen depuis l’année dernière, dans un segment appelé à se développer dans les années à venir : Renault a récemment annoncé l’arrivée d’une nouvelle Twingo électrique de quatrième génération pour 2026 et on a d’ailleurs un temps pensé que les deux constructeurs s’associeraient pour mettre en commun le développement technique de leurs petites autos.

Mais non, Volkswagen se débrouillera finalement tout seul pour mettre au point sa micro-citadine électrique. Le constructeur allemand confirme officiellement l’arrivée de sa voiture électrique d’entrée de gamme pour 2027 et montre une première esquisse de la bête. Vue de profil, elle affiche des proportions similaires à la compacte ID.3 (ou à la future Twingo !) mais reste une ébauche pour l’instant.

Une famille de modèles ?

Si Volkswagen gère en interne le développement de cette micro-citadine, il lui faudra probablement la décliner chez plusieurs marques pour arriver à rentabiliser le projet. On imagine donc des modèles cousins chez Skoda et Seat, deux marques qui paraissent assez naturelles sur le créneau des petites voitures électriques abordables. La marque allemande table officiellement sur un prix fixé à 20 000€, c’est-à-dire légèrement au-dessus de celui de la Dacia Spring (18 900€) et identique à celui de la future Renault Twingo.