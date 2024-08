Pour les retours de vacances, la France sera dans le rouge samedi

Il ne s’agit pas du dernier week-end de retour des vacances, mais il s’annonce bien chargé. Les difficultés débuteront dès le vendredi avec une France classée au mieux en orange. Il faut s’attendre à une circulation particulièrement difficile dans la vallée du Rhône, sur le pourtour méditerranéen et dans la traversée du massif central. Le sud-ouest ne sera pas épargné pour autant avec de possibles bouchons entre Bordeaux et Poitiers.

Le lendemain, samedi 24 août, s’annonce encore plus difficile puisque tout le territoire est classé rouge, toujours dans le sens des retours. Les difficultés les plus importantes sont attendues dans le quart sud-est et sur la façade ouest. Néanmoins, l’Île-de-France connaîtra également son lot de bouchons. À noter cependant que des ralentissements sont aussi prévus dans le sens des départs dans le Sud-Est.

Dimanche 25 août changera de couleur, mais la circulation restera dense. Les ralentissements devraient débuter dès le milieu de la matinée, essentiellement sur les autoroutes A10, A9 et A75. L’autoroute A7 devrait quant à elle être très encombrée du début de la matinée jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, les retours des congés de l’été, ajoutés à ceux du week-end seront importants. Les autoroutes A10, A6 et l’A13 concentreront ces difficultés, entre le début de l’après-midi et la fin de la soirée.

Les voies réservées toujours réservées

Enfin, lundi sera classé vert hormis l’Île-de-France qui passera au rouge. Les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, mais c’est à partir du milieu de l’après-midi, avec la conjugaison de ces retours et les trajets travail-domicile que la circulation pourrait devenir difficile.

À noter que si la cérémonie des Jeux Paralympiques a lieu mercredi 28 août, les 185 km de voies sur les axes routiers autour de Paris restent réservés à la circulation des véhicules accrédités. L’autoroute A1, le boulevard circulaire de la Défense, le Boulevard Périphérique, l’A86 et l’A104 restent concernés par ces restrictions ce week-end, même si aucune épreuve sportive n’est programmée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du vendredi 23 au dimanche 25 août

Dans le sens des retours

Vendredi 23 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 9h à 14h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 16h et de Orange à Lyon, de 12h à 22h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 15h et entre Narbonne et Orange, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A75 , entre Massiac et Clermont-Ferrand, de 15h à 20h

Évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 15h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 20h

Samedi 24 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez la nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bordeaux, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 12h à 14h, et entre Poitiers et Tours, de 14h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange de 10h à 14h et entre Orange et Lyon, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne de 11h à 16h et entre Nîmes et Orange, de 15h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 10h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 20h

Dimanche 25 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Orléans, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 12h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 7h à 18h, et entre Orange et Lyon de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 18h et entre Narbonne et Orange, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A75, entre Massiac et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 16h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 22h

Dans le sens des départs

Samedi 24 août :

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à16h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 10h à 12h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 11h à 13h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 16h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.