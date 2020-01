Pour leur service de taxis, BMW et Mercedes commandent des Tesla

Mercedes et BMW sont rivaux, mais pourtant associés dans divers projets de mobilités. ShareNow, d'abord, qui résultait de l'union des services respectifs d'autopartage de BMW et Mercedes. Mais ces derniers ont été stoppé par les deux marques en fin d'année dernière devant le manque de rentabilité et la concurrence accrue.

FreeNow, le service de taxis, lui, est bien maintenu. BMW et Mercedes ont investi près d'un milliard d'euros dans ce service qui mélange taxis, VTC mais aussi trottinettes électriques. Sauf que, comme dans la plupart des pays européens, les grandes villes mettent en place des restrictions de circulation qui obligent les taxis à envisager la mobilité électrique.

Mais comment faire, pour Mercedes et BMW qui n'ont quasiment rien à proposer, si ce n'est une i3 inadaptée et un Mercedes EQC qui semble rencontrer toutes les peines du monde en production ? La solution a déjà été trouvée : les deux géants allemands ont commandé une soixantaine de Tesla (modèles non confirmés), qui serviront à la flotte de Free Now en Allemagne.