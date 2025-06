Pourquoi acheter une voiture jaune ou orange est peut-être un bon investissement

On dit souvent que le choix d’une couleur de carrosserie très classique permet de mieux revendre sa voiture. Chez nous comme dans le reste du monde, les teintes « passe-partout » ont d’ailleurs la préférence de la clientèle : le gris en Europe, ou le blanc et le noir dans la plupart des autres grands marchés automobiles de la planète (où ces trois teintes occupent de façon quasiment systématique le haut du classement).

Mais comme nous l’avions appris dans de précédentes études publiées par la société IseeCars sur la base des transactions aux Etats-Unis pour les véhicules d’occasion récents, il existe parfois des surprises sur la valeur résiduelle des voitures en fonction de leur couleur de carrosserie.

Le jaune et l’orange ont parfois la cote

Dans la nouvelle étude de IseeCars compilée avec les données de 1,2 million de voitures datant de 2021 revendues aux Etats-Unis entre août 2024 et mai 2025, on observe une nouvelle fois des surprises : après trois ans de possession, c’est la couleur jaune qui perdrait le moins de valeur sur les voitures revendues avec 24% de décote moyenne contre 31% pour le marché global toutes couleurs confondues. L’orange arrive second avec 24,4% de dépréciation devant le vert (26,3%), le beige (29,5%), le rouge (29,8%) ou le gris (29,8% aussi). A l’inverse, la couleur or serait celle qui déprécie le plus (34,4%) devant le blanc (32,1%) et le noir (31,9%).

Tout dépend aussi du type de voiture

Évidemment, ces statistiques dépendent fortement du type de voiture. On imagine plus souvent des sportives d’exception jaunes ou orange que de paisibles familiales. Même sur des segments relativement classiques comme celui des gros pick-up, pourtant, l’orange tient la cote mieux que les autres couleurs (16% de dépréciation après trois ans contre 27,1% pour la moyenne du marché). La couleur orange arrive aussi en tête pour les SUV et les berlines ! Pour les coupés en revanche, c’est le jaune qui perd le moins de valeur juste devant l’orange. Et les cabriolets orange sont aussi ceux qui perdent le moins de valeur.

Ces données ne concernant que le marché automobile américain, il serait intéressant de savoir si elles sont transposables sur celui du Vieux continent.