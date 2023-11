L'étonnante hausse de la valeur des voitures aux couleurs moins populaires

Partout dans le monde, il y a des couleurs qu’on voit beaucoup plus souvent sur les voitures. Chez nous, c’est le sacro-saint gris qui s’impose toujours, alors que le blanc et le noir l’emportent aussi sur certains autres gros marchés de la planète. On considère souvent que le fait de privilégier des couleurs très classiques permet d’améliorer la valeur résiduelle d’un véhicule, raison pour laquelle ce genre de teinte reste très largement majoritaire. Il y a quelques mois, pourtant, une étude américaine semblait indiquer que les voitures gardant la meilleure valeur résiduelle dans le pays sont jaunes, beiges ou oranges. Et une nouvelle étude de ISeeCars sur la valeur de revente moyenne des voitures d’occasion aux Etats-Unis apporte des résultats surprenants elle aussi.

ISeeCar a analysé plus de 10 millions de véhicules d’occasion âgés de 1 à 5 ans, revendus sur le marché américain entre les mois de janvier à août 2018 pour les comparer à ceux qui ont changé de main entre les mois de janvier à août 2023. A chaque fois, la couleur du véhicule a été notée pour voir s’il existe un lien entre cette couleur et l’évolution de sa valeur de revente. Surprise, c’est le cas : les voitures beiges se sont revendues en moyenne 103,3% plus cher en 2023 par rapport à 2018, avec un prix de 38 001 dollars au lieu de 18 690 dollars cinq ans plus tôt. Le jaune s’est revendu en moyenne 85,6% plus cher et le vert, 75,1% plus cher. A l’inverse, le gris et le blanc ont moins progressé avec respectivement 53,4% et 48,1% de prise de valeur en cinq ans.

Merci les pénuries

Comment expliquer que la valeur moyenne de revente des voitures aux coloris moins appréciés ait progressé davantage que celle des autos peintes dans des couleurs plus classiques ? Comme l’expliquent les analystes d’ISeeCars, il faut chercher dans ce cas précis dans l’évolution du marché automobile ces dernières années pour trouver la réponse. Après la crise du covid-19, les nombreuses pénuries de production et l’augmentation des prix du neuf, la demande en véhicules d’occasion a explosé. Résultat, même les exemplaires peints dans des coloris moins populaires ont été subitement convoités par un plus grand nombre d’acheteurs ce qui a fait augmenter leur valeur. Celle des autos aux coloris plus classiques a également augmenté mais dans des proportions moins importantes, puisqu’ils étaient déjà davantage convoités.