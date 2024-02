Pourquoi BMW n'a pas osé lancer la très agressive i16

Commercialisée entre 2014 et 2020, la BMW i8 était une GT à la conception très radicale. Ressemblant à une supercar avec ses portes à ouverture en élytre et sa silhouette de berlinette, elle reposait sur un châssis monocoque en fibre de carbone et possédait une mécanique hybride de 374 chevaux.

Il se trouve que Bmw avait prévu de remplacer cette i8 avec un tout nouveau modèle, comme vient de le révéler le patron du design du constructeur allemand Domagoj Dukec. Avec la i16 qui s’expose dans les images accompagnant cet article, une super-sportive prenant elle aussi la forme d’une berlinette à moteur central arrière. Contrairement à la i8, cette i16 s’inspire directement de la légendaire M1 au niveau de sa poupe.

Tuée par le covid-19

Hélas, les évènements de 2020 et la grande crise du covid-19 ont poussé BMW à finalement écarter le projet pour se concentrer sur d’autres dossiers jugés plus importants, avec notamment le développement du gros SUV XM. Ce dernier était lui aussi censé évoquer la M1 à sa façon mais les puristes auraient sans doute préféré la i16 ! Au passage, on ignore quel type de moteur aurait équipé cette berlinette si elle était arrivée jusqu’au bout de son processus de conception. On sait juste qu’elle aurait utilisé une version améliorée de la monocoque carbone de la i8.