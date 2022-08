Pourquoi la télé s'intéresse à la Lamera Cup

Le fameux documentaire « Drive to Survive », diffusé sur la plateforme Netflix depuis 2019, a fait un bien fou à la Formule 1. Le nombre de fans de la discipline reine du sport automobile a littéralement explosé depuis la publication des premiers épisodes de cette série, visant à intéresser le grand public aux subtilités de la Formule 1. Et le succès de Drive to Survive donne des idées aux grands médias : outre la préparation d’un documentaire du même genre sur le MotoGP sur Amazon Prime, c’est maintenant Direct 8 qui se penche sur la Lamera Cup et le sport automobile amateur.

La chaîne du groupe Canal+ va en effet diffuser ce 17 août à 21h10 un documentaire de 90 minutes sur la Lamera Cup, un championnat rassemblant des gentlemen drivers au volant de voitures de course au pilotage savoureux et au budget serré. Une formule monotype reposant sur un châssis tubulaire, propulsée par un cinq cylindres turbo d’origine Ford de 320 chevaux. Pesant seulement 970 kilos sur la balance, la Lamera Cup permet à des non professionnels d’affuter leur pilotage sur les plus beaux circuits de France et d’Europe pour des coûts inférieurs aux principales catégories de course.

« Les fous du volant »

Ce documentaire « Les fous du volant » suivra plusieurs profils de pilotes amateurs éclairés et passionnés participant à la Lamera Cup. Bricoleurs et bons mécaniciens, ils vivent un véritable rêve en devenant pilotes le week-end tout en limitant leurs dépenses. De quoi vous donner envie de craquer ?