Pourquoi les constructeurs automobiles se mettent aux NFT

NFT. Pour Non Fungible Tokens, c’est-à-dire jetons non fongibles. Ces trois lettres secouent le monde de l'art. Et les NFT sont déjà en train d'envahir le monde automobile. Alpine, DS, Lamborghini, Volkswagen ou encore Alfa Romeo viennent de s'y mettre.

Mais c'est quoi, un NFT ? C'est un certificat de propriété numérique d'une œuvre virtuelle. Avec le NFT, l'acheteur peut donc revendiquer la propriété d'une œuvre. Ce peut être un dessin, une photo, un son… Le certificat va ainsi valider l'existence d'un élément virtuel, l'authentifier… et permettre d'en faire un business.

Car dans le monde de l'art, faire de l'argent semble être le premier intérêt des NFT, avec un aspect hyper spéculatif. Il y en a pour tous les prix, des œuvres étant mises en vente quelques euros pendant que d'autres atteignent des sommes astronomiques. Un collage d'images numériques a ainsi été adjugé à plus de 55 millions d'euros en 2021…

Pour les constructeurs automobiles, l'idée première n'est pas de décrocher un pactole. Les NFT vont d'abord servir de produits d'image et de communication. Outre l'évidente volonté de surfer sur une mode pour donner l'impression d'être moderne, elles permettent de faire parler d'elles auprès d'un nouveau public.

À commencer par les amateurs de jeux vidéo. Alpine a ainsi imaginé un concept-car en cinq exemplaires, avec cinq livrées différentes, que les acheteurs peuvent ensuite utiliser dans un jeu (REVV Racing). Du côté de DS, le nouveau concept E-Tense Performance est aussi proposé en NFT via une plateforme de jeu. Et si le jeu vidéo s'adresse à tous les âges, c'est donc un bon moyen de rendre Alpine ou DS populaire auprès de la jeunesse.

Volkswagen vient aussi de s'y mettre avec l'ID.Buzz, pour "l'ancrer dans l'ère digitale", via un jeu-concours avec trois NFT à gagner. Surtout, VW a payé pour faire apparaître le sujet en tendance Twitter, autre manière donc de capter un public qui ne va pas ouvrir un magazine automobile.

Alfa Romeo a en revanche voulu donner un usage plus pratique au NFT. Le Tonale, son nouveau SUV urbain, est ainsi le premier modèle équipé d'un certificat NFT, qui "certifie la voiture à l'achat puis la suit tout au long de son existence". Cela permet d'enregistrer les données du véhicule, notamment celles liées à l'entretien.

Le NFT étant basé sur une technologie de stockage nommée blockchain, qui garantit que les données ne peuvent être modifiées, cela donne l'assurance d'avoir des infos fiables sur le suivi du véhicule. C'est ainsi au bénéfice de la valeur résiduelle du véhicule et un atout pour rassurer un futur client lors de la revente du véhicule. Même si pour l'instant c'est surtout un petit coup marketing, le propre du NFT.