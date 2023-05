Pourquoi les voitures électriques chinoises coûtent si cher chez nous ?

Le prix français de la Dacia Spring a beaucoup augmenté depuis son arrivée sur le Vieux Continent en 2020. Mais avec une addition à 20 800€, elle reste la voiture neuve électrique la moins chère du marché. Sauf que la comparaison avec sa cousine chinoise fait très mal sur le plan tarifaire : à son lancement en Chine, la Renault City K-ZE (équivalent local de notre Dacia Spring) coûtait moins de 8 000€. La Byd Seagull, une toute nouvelle microcitadine électrique qui a fait sensation au récent salon de Shangaï avec son design moderne et sa technologie bien meilleure, coûte elle aussi moins de 10 000€ dans l’Empire du milieu. Cette Byd Seagull devrait arriver prochainement en Europe, mais à un tarif que les experts de Dacia avec qui nous avons pu discuter estiment « au double du prix chinois ».

Alors, pourquoi ces petites autos électriques chinoises coûtent si cher une fois arrivées en Europe ? En marge du lancement de la Spring Extreme 65, l’un des hauts responsables du projet nous donne son avis sur le sujet : « il faut d’abord savoir que l’industrie chinoise soutien massivement ses constructeurs locaux sur le plan fiscal. En France, le gouvernement offre le bonus écologique au client mais en Chine, ces aides gouvernementales sont plutôt données au constructeur automobile avant la vente de la voiture au client. Le prix qu’il paye est donc forcément plus bas car ces aides d’état ont été répercutées sur le prix de l’auto », rappelle-t-il.

Mais ce n’est pas tout : « prenons l’exemple de la Dacia Spring », poursuit-il. « Les 20% de la TVA française ajoutent déjà environ 4 000€ au prix frontal de la voiture chez nous. Il y a ensuite environ 1 500€ de logistique, et autant de taxes d’import. Il faut ensuite compter les frais d’adaptation de la voiture aux normes européennes, avec l’installation d’équipements obligatoires sur notre marché qui font défaut en Chine. N’oublions pas non plus de comptabiliser les coûts de distribution, qui se situent aux alentours des 2 000€ par véhicule. Il ne reste plus qu’à ajouter la marge du constructeur et vous obtenez le prix français (et similaire un peu partout en Europe) », explique-t-il.

Le mystère MG4

S’ils sont parfois très attractifs dans leurs catégories respectives, les prix des nouvelles voitures électriques chinoises importées chez nous (Smart #1, Byd Atto3, MG Marvel-R…) n’ont pas de quoi casser totalement le marché pour ces raisons. Sauf pour la MG4, dont les 29 990€ d’entrée de gamme se situent plus de 10 000€ en-dessous d’une Renault Mégane E-Tech ou d’une Volkswagen ID.3 concurrente pour des prestations loin d’être indignes à ce prix. MG vend-il cette MG4 à perte en Europe pour augmenter à tout prix son taux de pénétration du marché ? « c’est possible », avoue l’expert de Dacia qui nous dit ignorer comment le constructeur chinois parvient à rentabiliser son modèle à ce tarif.