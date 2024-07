Pourquoi y a-t-il un Chevrolet C10 Cheyenne explosé devant la gare Saint-Lazare ?

Non, vous n'avez pas trop bu après la triste défaite des bleus hier soir. Non, vous n'avez pas la berlue non plus. Depuis lundi dernier, les usagers de la gare Saint-Lazare (Paris 8e) ont droit à un drôle de spectacle au niveau du parvis de celle-ci.

Devant leurs yeux ébahis, une chaussée qui semble proprement défoncée, et un vieux pick-up américain planté au milieu, complètement explosé. Rassurez-vous, ce n'est pas non plus le résultat d'une manifestation ayant mal tourné après le deuxième tour des élections législatives. C'est bien plus simple. Il s'agit tout bonnement d'une mise en scène réalisée pour l'occasion de la sortie du blockbuster à gros budget "Twisters", dont le résumé tiens en deux lignes : " on va partir chasser les tornades, on va bien se faire peur, et à la fin tout se finira bien".

Sauf pour ce pauvre pick-up, Car comme dans tout film de tornades qui se respecte, les objets, petits, gros, ou énormes sont aspirés dans les airs, avant de retomber en miettes au sol. C'est manifestement ce qui est arrivé à ce Chevrolet des années 70.

Pour le coup, c'est bien un vrai modèle qui a été utilisé par les équipes de promo. Pas une maquette. Comme la rédaction de Caradisiac est à deux pas, nous sommes allés voir et c'est bel et bien un exemplaire complet de Chevrolet C10 Cheyenne, estampillé "8-400" sur les ailes avant, probablement un modèle 1971 ou 1972, qui se retrouve en mauvaise posture. Calandre et capot enfoncés, benne défoncée, habitacle traversé par un panneau de signalisation "Speed limit 45", pare-brise en miettes, boue, paille... Il a subi les assauts de ces catastrophes naturelles ambulantes que sont les tornades, et qui ne lui ont laissé aucune chance.

Et les inscriptions "Twisters" sur les flancs ne font que confirmer le rôle publicitaire de cette mise en pièces. Quel dommage... Un si beau pick-up, classique parmi les classiques de l'époque.

On rappellera que le Chevrolet C10 est doté d'un V8 big block de 402ci de cylindrée, soit 6,5 litres (d'où le 8-400 sur les ailes), qui développe environ 210 ch à cette époque dans cette auto.

Dernier point, ce pick-up ne semble pas tenir les premiers rôles dans le film, car on ne le voit jamais apparaître aux mains des protagonistes dans la bande-annonce. Une simple victime collatérale... Là pour faire tourner les têtes des passants. Sachez qu'on peut se faire prendre en photo devant la scène par les équipes de l'agence de com'...